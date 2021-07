Fiat 500 con 22.179 unità

Dopo tanti anni dalla nascita, la Fiat 500 mantiene un aspetto unico e davvero intramontabile, che l’aggiornamento con nuovi paraurti, fanali leggermente modificati ha reso ancora più ricercato. L’interno in stile retro e con rivestimenti sfiziosi è omologato per quattro persone, anche se dietro c’è poco spazio e il divano ha lo schienale molto in piedi; accettabile, per una citycar, la capienza del baule. Sempre a luglio 2015 è stato introdotto un moderno impianto multimediale con schermo di 5 pollici al centro della plancia: può essere integrato di radio digitale, navigatore e app dedicate, ma è privo di lettore cd. Nella guida l’auto è intuitiva e piacevole con cambio e sterzo che sono leggeri e precisi da azionare, anche se per avere un pò di brio in ripresa occorre scalare spesso. Anche se l’elettrica ultima arrivate ha decisamente risolto questo problema.

5/11 7/11 Menu