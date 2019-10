Fiat 500

A dodici anni dalla sua rinascita, la mitica Fiat 500 si aggiorna e diventa più elegante, raffinata e tecnologica. Sono numerosi i tratti inediti della nuova 500, tutti studiati per valorizzarne l'originalità, e al contempo conferire al modello uno stile ancora più unico e moderno. Su tutti i nuovi proiettori anteriori con luci diurne a led, le luci posteriori, i colori, la plancia, il volante ma soprattutto i materiali e i particolari estetici utilizzati per conferire alla 500 due anime ben distinte a seconda dell'allestimento: quella più votata all'eleganza o quella maggiormente sportiva. Il tutto restando fedele all'inconfondibile stile 500 dell'icona lanciata per la prima volta nel 1957 e rinnovata nel 2007. La novità principale arriverà dalla 500 a zero emissioni. la nuova Fiat 500 Elettrica porterà al debutto anche un'inedita piattaforma appositamente progettata per i futuri modelli a zero emissioni del gruppo Fca come da esempio la Fiat Centoventi. L'auto per fare posto alle nuove batterie sistemate sotto il pianale, sarà leggermente più grande soprattutto in termini di passo, ma rispetterà i canoni estetici di sempre, anche dimensionali che hanno decretato il successo della citycar “made in Fiat”.

