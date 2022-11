La Fiat 500 conquista il quinto posto tra le auto più vendute a ottobre, grazie a 2.940 immatricolazioni. Complessivamente, tra gennaio e ottobre, è in terza posizione tra le auto più vendute in Italia con 29.929 immatricolazioni. Prima proposta elettrificata di casa Fiat, la nuova 500 Hybrid monta una tecnologia mild hybrid che l'assicura l'omologazione ibrida e tutti i vantaggi ad essa collegata come l'accesso alle zone a traffico limitato. Spinta dalla motorizzazione 1.0 litri tre cilindri 70 cavalli della nuova famiglia FireFly, aggiunge il sistema elettrico Bsg (Belt integrated Starter Generator) da 3,6 kW/ 5 cavalli con batteria al litio da 11 Ah. Omologata Euro 6D Final, la 500 Hybrid riduce i consumi rispetto alla versione tradizionale di quasi il 30% e porta le emissioni di CO2 sotto i 90 g/km. Oltre agli allestimenti tradizionali, è disponibile anche in versione Launch Edition. Nello specifico la versione 1.0 Hybrid Red è lunga 357 cm, larga 163 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 185 a 530 litri. Nella versione 1.0 Hybrid Red costa 19.150 euro incentivi esclusi con motorizzazione ibrida a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 51 kW/70 cavalli ed una coppia massima di 92 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 88 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 13,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 167 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.

