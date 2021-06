Terza posizione per la Fiat 500, scelta da 18342 clienti. Lanciata nel 1957 e rinnovata nel 2007, la mitica Fiat 500 è oggi disponibile in due anime ben distinte: quella più votata all’eleganza e quella più sportiva. Alle quali si aggiunge la versione ibrida, che fa della mobilità sostenibile la sua arma. Raffinata e tecnologica, la nuova 500 presenta numerosi tratti inediti studiati per valorizzarne l’originalità e al contempo conferire al modello uno stile ancora più unico e moderno. Su tutti i nuovi proiettori anteriori con luci diurne a led, le luci posteriori, i colori, la plancia, il volante ma soprattutto i materiali e i particolari estetici utilizzati. Il tutto restando fedele all’inconfondibile stile 500 che ha dapprima “motorizzato” l’Europa e poi rivoluzionato completamente la categoria delle city-car.



Per saperne di più clicca sul listino



3/11 5/11 Menu