La Fiat 500 nonostante i tanti anni dal debutto che risale al 2007 mantiene un aspetto unico e intramontabile che l’aggiornamento del luglio 2015 con nuovi paraurti e fanali ha reso più ricercato. L’interno rétro e con rivestimenti sfiziosi è omologato per quattro persone, anche se dietro c’è poco spazio e lo schienale molto in piedi non consente di stare comodi; la posizione di guida è rialzata e con solo le regolazioni di base, mentre è accettabile, per una citycar, la capienza del baule. Sempre nel 2015 è stato introdotto un intuitivo impianto multimediale con schermo di 5” o 7” al centro della plancia: può essere integrato con radio digitale, navigatore e app dedicate. E' intuitiva e poco affaticante da guidare col cambio e lo sterzo che sono leggeri e precisi da azionare, anche se per avere un più brio in ripresa occorre scalare di rapporto: il 1.000 ibrido leggero consuma davvero poco con delle medie molto vicine ai 20 km/litro.

