Fiat 500 e Panda Hybrid D-Fence: arrivano le citycar con l’abitacolo sempre sanificato Le due nuove versioni dei best seller di casa Fiat mettono sotto i riflettori un pack con soluzioni destinate a salvaguardare la salute di guidatore e passeggeri di Massimo Mambretti

2' di lettura

Un pacchetto sviluppato da Mopar e destinato a tutte le vetture di Fca accompagna la Fase 2 della mobilità italiana, ovvero quella in cui l'automobile ricoprirà un ruolo importante perché, com'è facile intuire, è ritenuta un rassicurante “bozzolo” contro gli attacchi di Covid-19.



Il pack D-Fence debutta con le Fiat 500 e Panda Hybrid e, di fatto, origina nuove versioni che all'attenzione ai consumi e al portafoglio promessi dall'ibridizzazione affiancano quella per la salute di chi sta nell'abitacolo. Infatti, aiuta ad igienizzare l'interno dell'auto in 3 step perché migliora la qualità dell'aria proveniente dall'esterno, purifica quella già all'interno dall'abitacolo ed elimina fino al 99% dei batteri.

Il risultato è determinato da altrettante soluzioni. La prima è costituita da un filtro abitacolo ad alte prestazioni per l'impianto di climatizzazione, posto tra la presa d'aria e l'abitacolo, che trattene il particolato e il 100% degli allergeni provenienti dall'esterno.

Il secondo è l'air-purifier che interviene sull'aria che è già nell'abitacolo, purificandola attraverso un filtro Hepa ad alta efficienza che trattiene le micro-particelle, quali il polline e i batteri, che può anche essere smontato e utilizzato in altri ambienti. Il terzo è una lampada Uv che igienizzando non solo tutte le superfici che più frequentemente si toccano, come il volante e il cambio o ancora i sedili, ma anche oggetti decontaminando anche gli oggetti presenti nell'abitacolo (pensiamo, per esempio alle buste della spesa) elimina fino al 99% dei batteri.



L'attenzione per l'igiene della 500 e della Panda Hybrid porta con sé anche una speciale formula di finanziamento di Fca Bank, basata su costi giornalieri paragonabili a quelli di due spostamenti con i mezzi pubblici. Questa soluzione non prevede anticipo, contempla la prima rata nel 2021 e prende le mosse da un costo giornaliero che parte da 3 euro per la Panda normale e da 4 euro per la 500 e la Panda Hybrid. A titolo di esempio la formula relativa alla Panda con Tan 6,85% e Taeg 9,59% si articola in 17 rate da 90 euro e poi altre 72 rate da 146 euro.