Fiat 500 elettrica - 2.175 esemplari

Semplice, completa e ricca di contenuti: si presenta così la gamma elettrica di 500. Tre livelli di personalizzazione che corrispondono ad altrettante versioni di powertrain e autonomia, ai quali è stato dato un nome specifico, ciascuno con una precisa mission di prodotto. Si va dai 180 km di autonomia nel ciclo Wltp (240 in quello urbano) fino a 320 km, che aumentano fino a 460 km nel solo uso cittadino. Tutte le 500 elettriche sono equipaggiate con il sistema fast charge (da 50 a 85 kW) che consente di ricaricare la batteria dell'auto in tempi brevi. Ad esempio per una riserva di energia sufficiente a percorrere il fabbisogno quotidiano di circa 50 km per l'uso urbano sono necessari meno di dieci minuti con il sistema da 50 kW e circa 5' per quello da 85 kW. E sempre grazie al fast charge, è possibile ricaricare l'auto nel garage di casa grazie al cavo di serie MODE 2 da 3kW o di giorno mentre si è in ufficio. La presa “Combo 2” posizionata sulla fiancata posteriore destra della vettura consente la ricarica sia in corrente alternata sia continua, abilitando quindi il fast charge.

Per saperne di più, clicca sul listino

http://listino.motori24.ilsole24ore.com/auto-prezzi/fiat/nuova-500-berlina/