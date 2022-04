Incentivi auto 2022 per la Fiat 500 elettrica, grazie al prezzo di listino di 34.100 euro. La Nuova 500 3+1 nasce per le esigenze degli automobilisti moderni, che necessitano di uno spazio interno più accessibile, ma sempre nel nome dello stile. Tutta nuova, elettrica e con una porta in più. I designer del Centro Stile Fiat hanno lavorato ad una soluzione smart che ha mantenuto le stesse misure delle versioni cabrio e berlina, aggiungendo una terza piccola porta dal lato passeggero. Proprio come la prima 500 del 1957, che presentava le portiere incernierate sulla parte posteriore.

La terza “piccola porta” si apre controvento e grazie all'assenza del montante centrale inglobato nella porta stessa permette di salire a bordo più agevolmente, caricare e scaricare oggetti voluminosi con maggiore facilità e posizionare in modo rapido e semplice il bambino sul seggiolino o sul rialzino. Con un incremento del peso di soli 30 kg, che non impattano sulla maneggevolezza e sui consumi della vettura. Lato sicurezza, da segnalare che la terza porta si apre soltanto dopo aver aperto quella anteriore, in modo che gli occupanti posteriori non possano aprirla involontariamente. Nel dettaglio la Fiat Nuova 500 3+1 Icon+ è lunga 363 cm, larga 190 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 185 a 550 litri. Nella versione Icon+ costa 34.100 euro con motore elettrico (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 87 kW/118 cavalli ed una coppia massima di 220 Nm. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.395 kg.

Per saperne di più clicca sul listino