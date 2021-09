Fiat 500 elettrica, arriva la versione (RED) con Bono

4' di lettura

Una 500 tutta rossa inaugura la nuova era del lingotto. Ed è una 500 (RED) rigorosamente elettrica quella che è stata presentata al Lingotto da Bono Vox e da Olivier Francois in occasione dell’inaugurazione del più alto ed esteso giardino pensile d'Europa e del nuovo museo dedicato alla 500. La nuova partnership con la Fondazione Red, cofondata dal cantante degli U2 che si occupa della lotta all'Aids e ora al Covid, porterà su strada una 500 elettrica caratterizzata dalla livrea rossa non disponibile fino ad oggi. Il motivo lo spiega lo stesso numero uno della Fiat. “I colori sono incredibilmente importanti per Fiat 500 e quando abbiamo lanciato il nuovo modello elettrico, le persone si sono accorte che mancava un vecchio colore tra i preferiti, il rosso (Red in inglese)”, ha dichiarato Francois. “C'era una ragione per questo. Tutta la nostra palette è ispirata dalla natura, terra, aria e acqua ma mancava il fuoco”, ha continuato il manager, spiegando che per la nuova 500 elettrica non sono stati offerti i colori rosso, arancione, giallo perché “il fuoco rappresenta la combustione e combustione vuol dire inquinamento”. Tuttavia, ha proseguito “fortunatamente un anno fa ho incontrato qualcuno che ha dato un significato diverso alla parola rosso (red): più positivo e più etico”, e così è nata la collaborazione con la fondazione Red, che attraverso altre collaborazioni aveva visto la nascita di iPhone rossi, auricolari rossi e maschere rosse, oltre a orologi, scarpe ma “mancavano le auto”. Così la nuova Fiat 500 elettrica diventa Red, per la prima volta di colore rosso “che non è solo un colore ma un messaggio: etica ed estetica vanno mano nella mano”, ha continuato Francois, sottolineando che “Red è come Reduce (Ridurre): ridurre emissioni, ridurre inquinamento, ridurre emergenze sanitarie”.

Casa 500

Casa 500 è il nuovo spazio espositivo parte del complesso museale della Pinacoteca Agnelli, presieduta da Ginevra Elkann. Un percorso di oltre 700 mq che, attraverso ricordi, emozioni e sogni, ripercorre la cultura e la storia di un paese e di una città che si intrecciano con la storia della 500. Molto più di un museo dell'auto, Casa 500 racconta il futuro di Fiat partendo dalle sue radici, Filo conduttore è la “metamorfosi” di 500 attraverso le sue tre generazioni.

Situata al quarto piano della Pinacoteca Agnelli e affacciata direttamente sulla pista del Lingotto, Casa 500 è uno spazio espositivo aperto, immerso nella luce e collegato alla pista sui quattro fronti grazie a grandi vetrate. È anche un luogo dove il rispetto dell'ambiente è centrale e che ha ispirato la realizzazione di tutti gli spazi e i materiali scelti per gli allestimenti, che seguono il principio sintetizzato nel concetto di “Reuse, Reduce, Recycle”: legno riciclato per tavoli, pedane e portali, pannelli che assorbono componenti volatili dell’aria, arredi riutilizzati o prodotti con plastiche recuperate in mare come il divano in filato “Seaqual®”, vernici eco friendly e antibatteriche. L'esposizione si sviluppa intorno a un albero centrale altamente simbolico, anch'esso in legno riciclato. Un albero che rappresenta la continuità della storia, tra le radici - il passato - e il futuro. Ai piedi dell'albero il mascherone della leggendaria Fiat 500 del 1957 e una 500 RED, ultima “nata” della gamma della Nuova 500.

La Pista 500, Sky Garden

Oltre 40.000 piante per il giardino sospeso più grande d'Europa. Il progetto si distribuisce lungo tutto l’anello di 1,2 km, ma non si esaurisce nella semplice creazione di un grande giardino a 28 metri di altezza. La storia del luogo viene, infatti, salvaguardata e rielaborata, e oggi l’antica pista rivive, percorribile esclusivamente da veicoli a propulsione elettrica, oltre che da biciclette e monopattini. Il giardino si sviluppa come parco lineare contemporaneo con 28 grandi isole che coprono poco più di 7.000 metri quadrati dei 27.000 disponibili. Ospita più di 40 mila piante appartenenti a 300 specie e varietà scelte con un criterio ecologista, per cui ci sono solo piante delle zone piemontesi e limitrofe, distribuite anche secondo le variazioni di colore stagionali.

Fiat 500 (RED)

La vettura è nata dalla collaborazione tra Fiat e (RED) per diffondere il messaggio condiviso di- cura per l'ambiente, per il pianeta e per le persone. Dalla convinzione che tutti possiamo fare la nostra parte nella lotta contro le pandemie e che quindi ciascuno di noi può guidare il cambiamento, deriva la scelta inusuale nel panorama automobilistico di avere un colore dedicato al sedile del guidatore: il rosso, in abbinamento agli altri tre sedili passeggeri neri. Una provocazione, un messaggio, un invito: siate “pronti” a mettervi alla guida del cambiamento. Per chi preferisce invece l'uniformità cromatica, sono comunque disponibili i sedili tutti neri con logo (500)RED rosso a contrasto, o tutti rossi con logo nero.