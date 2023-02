Fiat 500 elettrica: la Bev più venduta in Italia a gennaio 2023

Inizia bene l’anno per il marchio torinese del gruppo Stellantis che vede la piccola intramontabile 500 conquistare il gradino più alto del podio nella classifica delle auto elettriche più vendute a gennaio 2023. I dati Unrae dicono che sono state 540 le unità immatricolate segnando un 16,2% della quota del mercato Bev.

La nuova 500 elettrica è disponibile in tre versioni: berlina, “cabrio” cioè con tetto in tela ma con montanti e 3+1 con una porta posteriore lato conducente. La vettura è molto curata in diversi dettagli fisici e digitali (app comprese quindi). E si inizia dall'originale chiave digitale a forma di sassolino (ma la macchina si apre anche con l'app). Lo stile della vettura resta quello di sempre nei lineamenti di base ma spiccano elementi di stile specifici come i fari a led di foggia inedita e il ripetitore laterale della feccia che fuoriesce dalla carrozzeria tra parafango e cofano.

Consulta il nostro listino