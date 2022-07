Fiat 500 elettrica cabrio

Nuova 500 è il primo modello nato elettrico di Fiat. Diversamente dalla versione berlina, dalla quale deriva, sono due gli “allestimenti” previsti per la cabrio - ciascuno dei quali con una mission diversa - ai quali si aggiunge la versione di lancio “La Prima”. Il motore è il medesimo, mentre a cambiare sono le dimensioni e la “potenza” della batteria che muove il propulsore a zero emissioni. Il range di autonomia disponibile varia dai 320 km nel ciclo Wltp fino ai 460 nel solo uso cittadino. La 500e cabrio è dotata di fast charge da 85 kW che consente di ricaricare la batteria da zero all'80% della capacità in 35 minuti e in circa 5’ per raggiungere 50 km di percorrenza, la media dell'utilizzo quotidiano urbano. Fast charge ma anche fast pairing, ovvero il tempo necessario a salire a bordo e lo smartphone è connesso all'auto (in meno di cinque secondi). In sintesi, una vettura con il meglio della tecnologia elettrica e dell'ultima generazione di connettività.

Nel dettaglio la Fiat Nuova 500 cabrio Icon+ è una Piccola 3 porte 4 posti della Fiat lunga 363 cm, larga 190 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 185 a 550 litri. Nella versione Icon+ costa 35.500 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 87 kW/118 CV ed una coppia massima di 220 Nm. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 150 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.405 kg.

Per saperne di più clicca sul listino