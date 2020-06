Fiat 500 elettrica, dopo la cabrio debutta anche la berlina e costa meno Al pari della versione scoperta l'inedita variante chiusa del cinquino a batteria viene offerta in un allestimento speciale battezzato La Prima di Corrado Canali

Al pari della versione scoperta l'inedita variante chiusa del cinquino a batteria viene offerta in un allestimento speciale battezzato La Prima

2' di lettura

La 500 elettrica che mancava. Quella con tetto in vetro al posto della tela, ma anche con uno spoiler più pronunciato e portellone dietro. La Nuova Fiat 500 La Prima versione berlina dispone, inoltre, di serie dello schermo da 7 pollici per il cruscotto, mentre quello a sfioramento del sistema di infotaiment connesso ad Internet da10,3 pollici è inserito nella consolle. In aggiunta sono previsti standard i fari full Led, i rivestimenti in ecopelle, i cerchi in lega di 17 pollici e i sistemi per la guida autonoma di livello 2 che consentono al cinquino di marciare in automatico mantenendo il centro della corsia e seguendo il flusso del traffico. Compreso nel prezzo (35mila euro, tre mila in meno rispetto alla versione cabriolet, c'è anche il caricatore veloce easyWallbox che si collega alla rete elettrica di casa e consente una potenza di ricarica fino a 2,3 kW. Nella opzione più veloce offerta dalle colonnine pubbliche da 85 kW, le batterie si rigenerano per l'80% in appena 35 minuti.

Leggi anche Citycar green per la ripartenza:La Nuova 500 Elettrica verso il debutto del 4 luglio

Così come la cabriolet anche la Fiat 500 elettrica berlina dispone di un motore in posizione anteriore da 118 cv che è alimentato da batterie agli ioni di litio da 42 kWh, sistemate nel pianale. Per un'autonomia prevista di 320 km e prestazioni da 0 a 100 kmh in 9 secondi con una velocità massima limitata a 150 kmh. La vettura, inoltre, potrà essere acquistata coi programmi predisposti da Fca Bank che prevedono alla fine del contratto la possibilità di sostituirla con una nuova vettura o ancora di tenerla sia pure saldando l'importo residuo o infine anche restituirla.