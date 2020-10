Fiat 500 elettrica, Trepiuno a ioni di litio pronta al debutto La Fiat 500 elettrica arriverà molto probabilmente in una versione con una terza porta aggiuntiva di Simonluca Pini

La Fiat 500 elettrica arriverà molto probabilmente in una versione con una terza porta aggiuntiva

1' di lettura

La nuova Fiat 500 elettrica non sarà solo 3 porte. La compatta a zero emissioni del marchio torinese è pronta, secondo insistenti e autorevoli rumors di stampa a debuttare anche in abbinamento a una nuova tipologia di carrozzeria con una porta aggiuntiva. In attesa di scoprirla dal vivo, la nuova Fiat 500 elettrica “quattro porte” vedrà l'introduzione di una nuova apertura. Nello specifico i designer torinesi avrebbero optato per una terza portiera sul lato, con apertura controvento per migliorare l'accesso a bordo. Considerata la nuova conformazione, l'inedita 500 elettrica Trepiuno riprenderebbe la denominazione della concept car lanciata a Ginevra nel 2004.

Leggi anche Fiat Nuova 500, debutta la prima auto nata full electric di Fca

Leggi anche Fiat 500 elettrica, dopo la cabrio debutta anche la berlina e costa meno

Fiat 500 elettrica La Prima

Oltre al nuovo modello arriverà naturalmente anche la versione standard. La Nuova Fiat 500 La Prima versione berlina dispone, inoltre, di serie dello schermo da 7 pollici per il cruscotto, mentre quello a sfioramento del sistema di infotainment connesso ad Internet da10,3 pollici è inserito nella consolle. In aggiunta sono previsti standard i fari full Led, i rivestimenti in ecopelle, i cerchi in lega di 17 pollici e i sistemi per la guida autonoma di livello 2 che consentono al cinquino di marciare in automatico mantenendo il centro della corsia e seguendo il flusso del traffico. Compreso nel prezzo (35mila euro, tre mila in meno rispetto alla versione cabriolet), c'è anche il caricatore veloce easyWallbox che si collega alla rete elettrica di casa e consente una potenza di ricarica fino a 2,3 kW. Nella opzione più veloce offerta dalle colonnine pubbliche da 85 kW, le batterie si rigenerano per l'80% in appena 35 minuti.