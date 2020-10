Fiat 500 elettrica: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova gamma

Tecnologica e connessa

Nel progettare la prima vettura gli ingegneri di Fca hanno creato intorno alla propulsione elettrica una nuova struttura nella quale sono state integrate nuove tecnologie di controllo, di sicurezza e di intrattenimento. Il risultato è una vettura che ha il miglior comportamento dinamico nella sua categoria, agile e divertente da guidare, comoda, silenziosa e sempre connessa. Nel realizzarla si è guardato alla facilità d'uso dello smartphone portando questo concetto nell'automotive. Da qui ha preso forma “l'ecosistema” tecnologico di Nuova 500 per aiutare il cliente nelle diverse fasi di uso dell'auto on board e off board e per renderne l'utilizzo facile e intuitivo. L'obiettivo è stato trasferire sulla Nuova 500 tutti i sistemi domotici di casa che rendono la nostra vita più semplice e piacevole: dall'hotspot WiFi al servizio vocale Alexa.

Nuovo sistema di infotainment

Con il nuovo sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5 (la piattaforma connessa realizzata da Fca per il futuro, disponibile con schermo da 7 pollici sulla versione Passion e da 10,25'' sulla versione Icon) su Nuova 500 si può creare un'interfaccia personalizzata e anche utilizzare il sistema avanzato di riconoscimento vocale che si attiva in vivavoce con le parole “Hey Fiat”. Le funzioni di connettività sono abilitate dal nuovo UConnect Box, attraverso il quale è possibile accedere ai “UConnect Services” di Nuova 500, ad esempio trasformandola in un hotspot WiFi a cui collegare fino a 8 dispositivi contemporaneamente. Questi servizi di connettività appartengono a segmenti superiori e per la prima volta Fiat li rende accessibili su una vettura del segmento A con delle funzioni sviluppate appositamente per il mondo dell'auto elettrica.

Applicazioni dedicate per il mondo elettrico

La Fiat App non soltanto permette di visualizzare i punti di ricarica situati nei pressi dell'auto, ma anche di individuare graficamente sulle mappe quelli raggiungibili in base all'attuale livello di carica della batteria. Le mappe saranno poi aggiornate grazie all'aggiornamento via etere. Il servizio My Car permette invece di verificare da remoto direttamente sulla mobile App Fiat il livello di carica delle batterie. Mentre tramite My Remote invece si può verificare da remoto direttamente sullo smartphone il livello di carica delle batterie, si può programmare la ricarica del veicolo a casa nelle fasce orarie più convenienti, si possono localizzare le colonnine pubbliche più vicine e pagare direttamente dal proprio cellulare accedendo a una rete di 200 mila punti di ricarica in tutta Europa. A questo si aggiungono le possibilità di conoscere la posizione esatta dell'auto, bloccare e sbloccare le porte, accendere e spegnere le luci e programmare il sistema di climatizzazione.

Sicurezza: la guida autonoma passa al livello 2

Nuova 500 è stata pensata per essere l'auto perfetta per l'uso urbano e nel progettarla si sono considerati tutti gli aspetti della sua interazione con la città, a cominciare dalla sicurezza, che vuol dire protezione a 360 gradi. Per questo la 500 è dotata dei sistemi Adas (Advanced Driver- Assistance Systems) che rendono la guida più facile, sicura, semplice e anche divertente, oltre a essere la prima vettura del suo segmento a essere equipaggiata con la guida autonoma di livello 2 su 5 della scala Sae.

Ma gli ingegneri di Fca non si sono fermati qui. Hanno voluto rendere la tecnologia più umana, implementando delle soluzioni specifiche, tailor made per 500: dai contenuti avanzati di assistenza alla guida che permettono il controllo longitudinale e laterale della vettura, ai sensori che rilevano quando il guidatore ha le mani sul volante: il monitoraggio del livello di rischio è molto più preciso e questo consente di rendere meno intrusivi i warning automatici. E ancora: grazie al Lane Centering la Nuova 500 mantiene la posizione al centro della corsia; l'Urban Blind Spot attraverso sensori ultrasonici controlla gli angoli ciechi e avvisa con un segnale luminoso triangolare (che appare sullo specchietto laterale) se ci sono degli ostacoli. Mentre gli 11 sensori a 360 gradi offrono una drone view per evitare tutti gli ostacoli, quando si parcheggia e nelle manovre più complesse: una sorta di vista dal cielo che vede tutti gli ostacoli.