Fiat 500 elettrica, tutto quello che sappiamo sulla nuova citycar a ioni di litio Debutterà al prossimo Salone di Ginevra a marzo 2020 e sarà in vendita al più tardi nel giorno del compleanno del "cinquino" il 4 luglio 2020 di Corrado Canali

Era stata inserita nel piano industriale annunciato dall’allora amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, e puntualmente è stata confermata insieme ai primi modelli elettrificati del Gruppo su base Jeep, Renegade e Compass. Il debutto del “cinquino” a batteria è fissato per il Salone di Ginevra a marzo del 2020, mentre il lancio commerciale dovrebbe scattare il 4 luglio del 2020.

Va ricordato che Ma in fondo una Fiat 500 elettrica c’era già stata. Il lancio del primo cinquino EV risale al lontano 2014, ma era riservata solo al mercato californiano dove una legislazione ne favoriva la vendita. Realizzata sulla base della Fiat 500 “normale” disponeva di batterie da 24 kWh, di un’autonomia di 135 km e di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi ed era venduta a poco più di 32.000 dollari Oggi che l'auto elettrica è una realtà e lo sarà sempre di più anche in futuro la nuova Fiat 500 a batteria in arrivo dovrebbe essere tutt’altra musica, rispetto a questa vettura che Marchionne detestava per via dei migliaia di dollari che Fca perdeva per ogni modello prodotto, solo per soddisfare le normative .

Fiat Centoventi

Nasce sulla nuova piattaforma e prodotta a Mirafiori

Innanzitutto, la nuova Fiat 500 Elettrica porterà al debutto anche un’inedita piattaforma appositamente progettata per i futuri modelli a zero emissioni del gruppo Fca come da esempio la Fiat Centoventi. L'auto per fare posto alle nuove batterie sistemate sotto il pianale, sarà leggermente più grande soprattutto in termini di passo, ma rispetterà i canoni estetici di sempre, anche dimensionali che hanno decretato il successo della citycar “made in Fiat”.