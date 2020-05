Fiat 500 hybrid Pack D-Fence già sanificata

Hybrid ma non solo è offerta col Pack D-Fence per accessori che offrono soluzioni anticoronavirus. Un filtro che non fa entrare nell'abitacolo le polveri sottili e il 100% degli allergeni e riduce del 98% la formazione di muffe e batteri. Più un purificatore l'aria che trattiene le micro particelle come il polline o i batteri. E una lampada a raggi UV che igienizzare le superfici all'interno dell'abitacolo. A cui si aggiunge un kit di mascherine. Il tutto ad un costo rattizzato a partire da 3 euro al giorno o 4 euro al giorno per le versioni ibride, ma con anticipo zero e prima rata che è programmata dal 2021.