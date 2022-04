Prezzo di listino ridotto fino a 2000 euro per la Fiat 500 ibrida, disponibile in diversi allestimenti con un prezzo a partire da 16.250 euro per la versione Cult. Prima proposta elettrificata di casa Fiat, la nuova 500 Hybrid monta una tecnologia mild hybrid che l’assicura l’omologazione ibrida e tutti i vantaggi ad essa collegata come l’accesso alle zone a traffico limitato. Spinta dalla motorizzazione 1.0 litri tre cilindri 70 cavalli della nuova famiglia FireFly, aggiunge il sistema elettrico Bsg (Belt integrated Starter Generator) da 3,6 kW/ 5 cavalli con batteria al litio da 11 Ah. Omologata Euro 6D Final, la 500 Hybrid riduce i consumi rispetto alla versione tradizionale di quasi il 30% e porta le emissioni di CO2 sotto i 90 g/km. Oltre agli allestimenti tradizionali, è disponibile anche in versione Launch Edition. Nello specifico la versione 1.0 Hybrid Red è lunga 357 cm, larga 163 cm, alta 149 cm con un bagagliaio da 185 a 530 litri. Nella versione 1.0 Hybrid Red costa 19.150 euro incentivi esclusi con motorizzazione ibrida a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 51 kW/70 cavalli ed una coppia massima di 92 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 35 litri. Le emissioni di CO2 sono di 88 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 13,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 167 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.

Per saperne di più clicca sul listino



1/11 3/11 Menu