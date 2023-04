Fiat 500, l’elettrica è la versione top di gamma

La Fiat sia pure a tanti anni dal debutto mantiene sempre un aspetto unico e intramontabile che l'aggiornamento ha reso ancora più ricercato. L'interno rétro e con rivestimenti sfiziosi è omologato per quattro persone mentre la posizione di guida è rialzata e accettabile, per una citycar, la capienza del baule. A bordo l’intuitivo impianto multimediale con schermo di 5 o 7 pollici al centro della plancia può essere integrato con radio digitale, navigatore e app dedicate. L'auto è intuitiva e poco affaticante da guidare cambio e sterzo sono leggeri e precisi da azionare, anche se per avere più brio in ripresa occorre scalare spesso: il 1.000 cc ibrido leggero consuma poco con percorrenze medie vicine ai 20 km con un litro di benzina. La versione di punta della gamma resta naturalmente quella elettrica della Nuova Fiat 500 ormai stabilmente ai primi posti per le vendite in molto Paesi europei, compresa anche l’Italia.

