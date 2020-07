Fiat 500 L, il piccolo monovolume è senza rivali

Presi di mira dai suv crossover, i van sia di taglia piccola che media sono ormai ridotti ai minimi termini rispetto ai fasti del passato. A restare in sella è soprattutto il modello di Fiat, la 500 L che prevale con ampio margine sia nelle vendite di giugno che nel cumulato dei primi sei mesi dell'anno. Unico modello che in prospettiva potrebbe insidiarle la laedership potrebbe essere la IX20 dei coreani di Hyundai che sarà in vendita in autunno con un restyling di sostanza visto che prevede oltre ad un look più grintoso anche la disponibilità di versioni elettrificate di tipo mild hybrid, ma anche della più sportiva con l'N look.