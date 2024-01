Fiat 500 con unità 32.981 unità vendute

Fra le auto che hanno fatto la storia, la Fiat 500 è forse fra le più conosciute. Alla praticità ed economia della prima generazione del 1957, il modello del 2007 ha aggiunto un’immagine più chic, oltre a una tecnologia più moderna, al passo con gli standard di sicurezza dell’epoca, fra le citycar è stata la prima ad avere 7 airbag, incluso quello per le ginocchia del guidatore. La magia del cambiamento si è ripetuta, con l’arrivo della Nuova 500e elettrica che si affianca alle 500 a benzina e ibride. Un segno dei tempi, in cui l’attenzione per l’ambiente diventa uno degli elementi di scelta di un’auto. Rigorosamente made in Italy ha visto la fabbrica di Mirafiori passare dall’uso calmierato dell’acqua nei processi di produzione e di verniciatura, fino all’energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili. In alternativa c’è il 1.000 cc ibrido leggero che offre medie di 20 km/litro che pur restano minoritario in termini di venduti è molto gettonato.



6/12 8/12 Menu