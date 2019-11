Fiat 500, al via 72mila richiami per problemi al cambio

1' di lettura

FCA sta richiamando oltre 72mila Fiat 500 in tutto il mondo a causa di passacavi del cambio che potrebbero degradarsi. Da alcuni controlli è emerso che alcune boccole potrebbero degradarsi se soggette a calore e umidità, causando la separazione del cavo del cambio dalla trasmissione e l'impossibilità di innestare le marce ha dichiarato ieri la società in una nota. Il richiamo riguarda le Fiat 500 costruite nel 2012 e 2013: 51.788 veicoli negli Stati Uniti, 10.627 in Canada; 3.520 in Messico e 6.826 al di fuori del Nord America.