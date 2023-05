La Fiat 500 X è un crossover compatto a linee arrotondate e originali, grazie agli ingombri non esagerati: la lunghezza è sotto i 430 cm. La 500X si presta soprattutto nell'impiego cittadino. Piacevole l'abitacolo, in generale ben rifinito, ha una posizione di guida, pur rialzata che è quella di una berlina e un'abitabilità generosa tanto che chi viaggia dietro può contare su un divano ampio e non scomodo nemmeno per tre persone. Ci sono versioni più sobrie e altre come le Cross che presentano un aspetto più fuoristradistico, in particolare nella forma dei paraurti. Agile su asfalto e piuttosto confortevole con i cerchi di 18” o di 19” dimostra un buon assorbimento delle buche. La 500X è offerta con motori turbo a benzina di 1.000 cc a tre cilindri da 120 cv, il 1.500 cc ibrido leggero da 131 cv e il diesel 1.300 cc 95 cv. La 1.500 ha di serie un cambio robotizzato a doppia frizione, mentre tutte le altre una trasmissione manuale a 6 marce.

