Fiat 500 XHybrid

Grazie al nuovo FireFly turbo a benzina di 4 cilindri di 1.500 cc da 130 cv di potenza e 240 Nm di coppia abbinato ad un piccolo motore elettrico da 15 kW collegato ad un impianto a 48 volt e alloggiato nel cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità consente alla 500X di viaggiare in elettrico sia pure a velocità ridotta, per esempio durante i parcheggi. C'è poi anche una seconda unità elettrica collegata al principale da una cinghia che svolge il ruolo di motorino di avviamento.La 500X Hybrid viaggia per il 53% in elettrico, dato che sale al 62% nella guida in città. Prezzi poco più di 29.000 euro.

