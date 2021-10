500L si rinnova e conferma la sua combinazione unica di spazio e personalità che si declina in diverse versioni distinte per ogni esigenza. Dotata di componenti nuovi per il 40% rispetto alla serie precedente, la rinnovata 500L mostra un design concepito per rafforzare il family feeling del modello attraverso l'enfatizzazione dei celebri stilemi ed è in grado di riunire al meglio lo stile e le emozioni della 500 e lo spazio e la funzionalità di una monovolume. La sicurezza è stata al centro del lavoro dei tecnici Fiat e la 500L dispone ora, tra gli altri, dell'Autonomous City Brake, il sistema di frenata automatico in condizioni di guida urbana, al di sotto dei 30 km/h. Sulle versioni Cross l'assetto è rialzato di 25 mm ed è presente di serie il nuovo Mode Selector, che consente di scegliere tra diverse risposte della vettura a seconda dello stile di guida e delle condizioni della strada: Normal, Traction+ e Gravity Control.

