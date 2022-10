Quattordicesima posizione per la Fiat 500X tra i modelli più venduti a settembre 2022, grazie alle 1.685 immatricolazioni. Crossover compatta dalle linee originali e dagli ingombri non esagerati visto che è lunga meno di 430 cm la Fiat 500X si presta anche all'uso urbano. Piacevole l'abitacolo ben rifinito così come la posizione di guida più rialzata di una berlina e l'abitabilità che è generosa. Tra le motorizzazioni arriva la nuova unità ibrida. Si tratta del FireFly turbo a benzina di 4 cilindri di 1.500 cc con 130 cv di potenza e di una coppia di 240 Nm, abbinato ad un motore elettrico da 15 kW, collegato ad un impianto a 48 volt e alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità. Il nuovo sistema consente di viaggiare in modalità elettrica a velocità ridotta, per esempio durante i parcheggi. C'è anche un secondo motore elettrico collegato a quello principale tramite una cinghia che funge da motorino di avviamento. La Fiat 500X Hybrid dotata del nuovo motore 1.500 ibrido, in un utilizzo cittadino, garantisce consumi inferiori rispetto alle versioni dotate di motore diesel, pur mantenendo buone prestazioni, con un 0 a 100 kmh in 9,4 secondi. Il powertrain ibrido consente sia alla 500X che alla Tipo di viaggiare per il 53% del tempo impiegato in elettrico, una percentuale che sale al 62% in città.

