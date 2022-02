Fiat 500X Hybrid e Tipo Hybrid, arrivano le nuove elettrificate con il motore turbo da 1.5 litri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiat amplia l'offerta di powertrain hybrid ai modelli 500X e la Tipo che adesso dispongono della stessa soluzione che ha esordito sulle Jeep Compass e Renegade. Si tratta del FireFly turbo a benzina di 4 cilindri di 1.500 cc con 130 cv di potenza e di una coppia di 240 Nm, abbinato ad un motore elettrico da 15 kW, collegato ad un impianto a 48 volt e alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità. Il nuovo sistema consente di viaggiare in modalità elettrica a velocità ridotta, per esempio durante i parcheggi.

Aumentano le percorrenze in modalità elettrica

C'è anche un secondo motore elettrico collegato a quello principale tramite una cinghia che funge da motorino di avviamento. Le versioni di Fiat 500X Hybrid e Tipo Hybrid dotate del nuovo motore 1.500 ibrido, in un utilizzo cittadino, garantiscono consumi inferiori rispetto alle versioni dotate di motore diesel, pur mantenendo buone prestazioni, con un 0 a 100 kmh in 9 secondi per la Tipo e in 9,4 secondi per la 500X Hybrid. Il powertrain ibrido consente sia alla 500X che alla Tipo di viaggiare per il 53% del tempo impiegato in elettrico, una percentuale che sale al 62% in città.

Si riducono anche le emissioni di CO2

Il motore termico rimane spento per la metà del tempo di utilizzo delle due Fiat e quindi non consuma benzina. Il 1.5 Hybrid può garantire consumi inferiori al 1.600 MultiJet a gasolio: sulla Tipo il 4 cilindri diesel ha una media di 5,0 l/100 km, mentre l'ibrido si ferma a 4,7 l/100 km. Parallelamente, poi, la 500X Hybrid è accreditata un consumo medio di 5,1 l/100 km a fronte dei 5,4 della 500X 1.6 Multijet. Il che si traduce in una riduzione anche delle emissioni di Co2 che può arrivare fino all’11% rispetto al motore 1300 T4 che non è elettrificato.

Numerosi assistenti di guida offerti di serie

La dotazione di serie delle Fiat 500X Hybrid e Fiat Tipo Hybrid prevede diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica d'emergenza, il sistema di monitoraggio dell'attenzione del guidatore, l'allarme dell'angolo cieco e il lettore dei segnali stradali. Ci sono poi il sistema di accesso senza chiave e la ricarica wireless per lo smartphone ma solo sulla Tipo. Sulle ibride sono disponibili delle assistenze alla guida, alcuni dei quali addirittura al debutto, come l'utile Attention Assist per la 500X che è già disponibile sulla Tipo.

Più ecologiche ma anche molto più sicure

Fra gli altri sistemi di assistenza proposti dalle Hybrid ci sono poi la frenata automatica d’emergenza e ancora il riconoscimento dei segnali stradali, il mantenitore della corsia, gli abbaglianti automatici e il Blind spot assist che segnala la presenza di veicoli nei punti ciechi dell’auto. Su entrambe le vetture è, inoltre disponibile anche l’Intelligent Speed Assist, un sistema che suggerisce al guidatore il limite di velocità da impostare sul cruise control. Insomma anche la sicurezza si abbina al comportamento più ecologico di entrambe le auto.