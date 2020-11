Fiat 500X, lunghezza 4,26 metri

Crossover compatto nato dalla sinergia con il prestigioso marchio Jeep che arricchisce la sempre più vasta gamma “500”. È disponibile con diverse anime: dalla cittadina, definita Urban, a quella più crossover, in linea con il 500 family feeling inaugurato con la nuova 500L. La vettura si caratterizza all'interno per i materiali pregiati e le finiture di qualità capaci di ricreare un'atmosfera premium. Tra i plus la versione con l'inedita trasmissione automatica a nove rapporti abbinata alla trazione integrale.

Per saperne di più consulta i nostri listini