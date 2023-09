Fiat 600, dopo la versione elettrica arriva quella ibrida

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dopo il lancio della 600e, versione totalmente elettrica del suo nuovo B-SUV che andrà a sostituire la 500X, Fiat sceglie di offrire per questo modello di auto anche una versione con motore ibrido, ovvero la Fiat 600 Hybrid. Nelle intenzioni della casa torinese questo Suv compatto dovrebbe essere la scelta migliore per chi pone attenzione ad ambiente e consumi, ma ancora non si vuole legare a un veicolo da ricaricare alla spina.

E per soddisfare questa tipologia di clienti, Fiat ha scelto il l nuovo motore MHEV Mild-Hybrid composto da un motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri, che arriva ad erogare fino a a 100 CV, la batteria agli ioni di litio da 48 Volt e il nuovo cambio elettrico a doppia frizione a 6 rapporti. Quest'ultimo include il motore elettrico da 21 kW, un inverter e l'unità centrale di trasmissione. Il tutto per garantire consumi ridotti, grazie soprattutto all'avviamento del veicolo che avviene totalmente in elettrico e solo quando si spinge sull'acceleratore avviene la transizione al motore termico. Stesso discorso in fase di parcheggio, manovra che a basse velocità avviene senza consumo di benzina. La batteria recupera energia durante la decelerazione mentre le emissioni di Co2 dichiarate si attestano a 110-114 grammi.

Sono due gli allestimenti proposti: oltre alla Fiat 600 Hybrid “normale” è a listino anche la versione “La Prima” che si pone al top dell'offerta e include diverse funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida di livello 2. Nuova Fiat 600 Hybrid sarà disponibile a un prezzo di listino di 24.950 euro, ma con rottamazione finanziamento r “contributo prezzo” di 2.000 euro il prezzo scende a 19.950 euro.