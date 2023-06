Fiat 600 verso il debutto del 4 luglio: tutto quello che sappiamo sul nuovo suv

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Fiat 600 continua a farsi vedere in molte occasioni in attesa di debuttare ufficialmente il 4 luglio prossimo a Torino nel giorno da sempre considerato il compleanno della 500 con la quale la nuova vettura ha molto in comune. Un altro modello che è strettamente imparentato con la 600 e la più piccola delle Jeep, l'Avenger, visto che fra l'altro entrambi i modelli sono prodotti nella stessa fabbrica ex Fca ed ora del gruppo Stellanits in Polonia nella città di Tychy.

Fiat 600, lo stile derivato dalla 500

Il design della nuova 600 deriva strettamente da quello della famiglia 500. e in partcolare la versione elettrica, con i gruppi ottici anteriori forse un pò più accigliati, il frontale che è dominato dal nome dell’auto e non da quello del brand come sulla 500 a batteria e delle proporzioni che ricordano la 500 del 1957. Per ora non ci sonoancora informazioni tecniche ufficiali, anche se sappiamo già che la vettura utilizzerà la stessa piattaforma sulla quale è stata progettata an he l’Avenger, la CMP ex Psa.

Loading...

Fiat 600, sarà elettrica, ma anche a benzina

Quanto alle motorizzazioni la 600 sarà in vemdita anche nella variante elettrica probabilmente equipaggia da un motore anteriore da 156 cv con batteria da 54 kWh e accreditata di circa 400 km di autonomia. Ma non da subito visto che debutterà inizialmente col motore termico a benzina. Non è da escludere che la 600 sia offerta anche col mild hybrid già disponibile sulla Fiat 500 X. Gli interni, infine, sono stati svelati dal ceo di Fiat Olivier Francois su Instagram mentre l'intera vettura è apparsa in vari video online su youtube, con una serie di leakage a fini di marketing. Online anche le riprese dell spot con Leonardo di Caprio. Il tutto senza che ci sia stata una comunicazione ufficiale da parte di Stellantis

Fiat 600, costerà meno della Avenger

Rispetto alla Jeep Avenger, la nuova 600 potrebbe essere in vendita ad un prezzo di listino un po’ più basso e fissato in riferimento col modello a benzina, il primo a debuttare sul mercato che dovrebbe costare circa di 23.000 euro circa. Ne sapremo decisamente di più all’inizio di luglio quando il piccolo crossover di Fiat sarà svelato ufficalmente in pubblico. In quell’occasione si sapranno anche le dotazioni tecniche ufficiali e infine la tempistica di lancio del nuovo suvvino.