Fiat 600e, la prova su strada in anteprima del suv elettrico

L'alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, che promette un'autonomia come detto 400 chilometri, che si ricarica da vuota all'80% in mezzora con corrente continua a 100 kW e completamente in meno di sei ore con quella alternata a 11 kW. La vettura alla guida è efficace e convincente. A dire il vero non aggiunge nulla alla nite e valodi doti stradali della Avenger. È una macchina facile e scattante. Accelera come accennato da 0 a 100 orari in 9 secondi ma scatta da zero a 50 km/h in 4.4 secondi. Brio cittadino dunque pwr una vettura che con i suoi 4.17 metri ha una vocazione urbana ma due dati come l’autonomia da 400 km e il bagaglio di 360 litri ne fanno un’auto cersatilie familiare.

Nella linea si intrecciano stilemii che richiamano la 500X e la 500 elettrica. Alla prima il nuovo modello si avvicina con la silhouette, alla seconda sia con il frontale in cui campeggiano fari di disegno simile, il logo 600 che sovrasta un motivo che richiama una presa d'aria forse pronta ad aprirsi per le varianti con i motori termici, alla quale se ne aggiunge una molta ampia nello scudo paraurti. La parentela stilistica con la 500 è ribadita anche dall'andamento della coda e dalla forma della fari.

Invece, la plancia costruita con una plastica rigida, pratica ma certo non lussuosa è frutto dell'incontro di soluzioni viste sulla Avenger e sulla 500e. Gko interni di stile minimalista e moderno integra numerosi vani portaoggetti e supporta nella plancia sia il cruscotto configurabile da 7” di forma rotonda ispirato a quello della 500 elettrica sia il display da 10.25” dell'infotainment UConnect 5 visto su Avenger. Il sistema è personalizzabile, integra la connettività wireless per i device ma è legato per la navigazione al poco convincente TomTom. Molti da dettagli somo ripresi dal baby-suv Jeep come i comandi delle scorciatoie dell'infotainment e dei servivi di bordo inseriti nella fascia centrale della plancia, oltre che dai pulsanti delle modalità del cambio monomarcia della 600 elettrica.

L’abitabilità è ineccepibile anche dietro e davanti la sensazione è di grande ariosità.

Infine la vettura, offerta a 36mila euro, esclusi gli incentivi è disponibile solo con colori vivaci. Niente grigio, e solo un nero molto brillante.