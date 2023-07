Fiat 600e, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo suv elettrico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ampiamente spoilerata da settimane esternamente e internamente da video e foto apparsi sul web, la Fiat 600e arriva sulla griglia di partenza svelando tutte le sue caratteristiche e i suoi numeri che, in realtà, erano già più che ipotizzabili. Infatti, la 600e è l'interpretazione Fiat dell'annunciata famiglia di urban-crossover di Stellantis. Quindi, si pone nel solco aperto dalla Jeep Avenger che sarà allungato l'anno prossimo dal modello dell'Alfa Romeo. Al momento, si può dire che la 600e sostituisce la 500L appena uscita di produzione ma, più realisticamente, spinge la 500X verso la pensione. Tuttavia, non prenderà il suo posto nello stabilimento italiano di Melfi perché è prodotta nello stabilimento ex-Fca di Tychy, in Polonia, proprio come i baby-crossover di Jeep e quello di Alfa Romeo.

Fiat 600e, la radiografia

Di conseguenza, anche la 600e si basa sull'architettura multi-energia eCMP2 di origine PSA ed è proposta solo a trazione anteriore. Come l'Avenger full-electric è spinta dal primo powertrain da 400 V di Ecomotors, joint-venture tra Stellantis e Nidec Leroy-Somer Holding, che sviluppa 156 cavalli e 260 Nm di coppia, che le consente di raggiungere i 100 orari in 9”. L'alimentazione è affidata a una batteria agli ioni di litio prodotta da Stellantis con una capacità di 54 kWh, che si ricarica da vuota all'80% in mezzora in corrente continua a 100 kW e completamente in meno di sei ore in corrente alternata a 11 kW. La 600e promette un'autonomia nel ciclo misto di 400 chilometri, ma che può salire in quello urbano. In particolare, utilizzando la configurazione vettura Eco, alla quale si aggiungono la Normal e la Sport.

Considerando la road-map della famiglia dell'Avenger molto probabilmente anche quella della 600 in alcuni mercati, come quello italiano e spagnolo, dovrebbe proporre anche una versione con motore termico. Qui, in assenza di comunicazioni ufficiali si può auspicare che al 3 cilindri turbo da 101 cavalli accoppiato al cambio manuale a sei marce dell'Avenger si possa affiancare anche con quello di analoga struttura ma con tecnologia mild-hybrid 48 V con 136 cavalli abbinato al cambio a doppia frizione a sei marce che da poco spinge alcune Peugeot. Insomma, il powertrain ideale per un urban-crossover

Fiat 600e, lo stile è ispirato dalla 500

Lunga 4,17 metri, la 600e ha una linea in cui si intrecciano anche se in maniera un po' evoluta stilemi che richiamano sia la 500X sia la 500 elettrica. La 600e si ispira alla prima con il profilo della carrozzeria e si riallaccia al “cinquino” full-electric nel frontale, in particolare con il disegno dei fari. Anteriormente campeggia il logo 600 che sovrasta un motivo che richiama una presa d'aria, forse pronta ad aprirsi per le versioni con i motori termici, alla quale se ne aggiunge una molta ampia nello scudo paraurti. Posteriormente la discendenza dalla famiglia 500 è trasmessa sia dal disegno della fanaleria sia dall'andamento e la sagoma della coda, sovrastata da uno spoiler che parte dall'estremità del padiglione. L'outfit è completato da finiture di colore nero negli scudi paraurti, attorno ai passaruota e altre sovrastrutture della carrozzeria.

Fiat 600e, dentro richiama il “cinquino” e l'Avenger

Nell'abitacolo la 600e non nasconde la parentela con la 500 elettrica e con la Jeep Avenger. L'arredamento di stile minimalista e moderno integra numerosi vani portaoggetti e supporta nella plancia sia il cruscotto configurabile da 7” di forma rotonda ispirato a quello della 500 elettrica sia il display da 10.25” del sistema di infotainment UConnect 5, completamente personalizzabile, con connettività wireless per i device ma legato per la navigazione al poco convincente TomTom. Gli smartphone si possono anche ricaricare via wireless. Nell'arredamento spiccano dettagli ripresi dal baby-suv del marchio americano come i comandi dei servivi di bordo inseriti nella fascia centrale della plancia e i pulsanti per impostare le modalità del cambio monomarcia della 600 elettrica. A dispetto delle dimensioni che rientrano fra quelle delle classiche utilitarie, nell'abitacolo della 600e viaggiano comodamente quattro persone, in particolare chi siede davanti. L'ampiezza dell'ambiente non condiziona quella della zona di carico, la cui capacità di base di 360 litri è allineata agli standard di vetture di dimensioni simili a quelle della 600e.

Fiat 600e, tecnologie per il confort e la sicurezza

L'interno della nuova nata di casa Fiat offre fino a otto colorazioni diverse sia per la luce ambientale sia per l'interfaccia grafica della radio, che permettono di personalizzare l'ambiente attraverso sessantaquattro diverse combinazioni. Inoltre, prevede il sedile del guidatore regolabile elettricamente e con funzione massaggio. Poi, la 600e propone anche il portellone elettrico hands free, il climatizzatore automatico e il sistema di accesso senza chiave con sensore di prossimità. La nuova nata del marchio Fiat offre anche numerosi Adas, che arrivano a generare un sistema di guida semi assistita di livello 2.