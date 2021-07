Fiat Campagnola, la versione “civile” del fuoristrada AR usato dall’Esercito

3' di lettura

Dopo qualche anno dalla fine della guerra, nelle alte sfere dell’Esercito e della Pubblica amministrazione si cominciò a pensare che presto le ormai sfruttatissime Jeep Ford e Willys lasciate in eredità dall’Esercito Americano avrebbero dovuto essere sostituite; come da prassi si indisse una gara d’appalto cui parteciparono Alfa Romeo e Fiat. Il progetto della prima risultò un pezzo pregiatissimo di ingegneria in quanto, per i tecnici di quella Marca, è preminente ricercare la migliore soluzione meccanica possibile senza pensare ai costi; viceversa i più attenti progettisti di Torino si limitarono ad ispirarsi all’indistruttibile americana ammodernandola convenientemente.

È difficile dire se fu solo per questa maggiore oculatezza ma comunque è storia che la commessa se la aggiudicò la Fiat che subito mise in cantiere anche una versione civile che, si pensò, avrebbe potuto essere utile a tante tipologie di lavoratori ed in particolare agli agricoltori; da qui il bel nome Campagnola che le fu attribuito ufficialmente, mentre la versione militare venne denominata AR (Autoveicolo da Ricognizione) 51. È della prima che ci vogliamo occupare in questa occasione, seguendo la nostra tradizione orientata ad occuparci solo di veicoli civili, e quindi lasceremo le AR al loro destino (importantissimo, sia chiaro) di autoveicoli militari.

Che il pubblico d’elezione individuato fosse quello dei numerosissimi agricoltori italiani dell’epoca, lo si capì anche dalla sede prescelta per la presentazione: la Fiera di Bari del Settembre 1951, un evento da sempre dedicato al settore agricolo; memorabile, in questo contesto, la pagina pubblicitaria che mostrava la Campagnola con attaccato un vomere impegnata ad arare un appezzamento di terreno; non sappiamo se qualche cliente l’abbia realmente utilizzata in quel modo e se lei fosse effettivamente capace di questa operazione ma comunque il messaggio era chiaro.

La vettura era molto ben fatta e meccanicamente interessantissima: costruita attorno ad un telaio a longheroni in acciaio generosamente dimensionati si vedeva applicato un signor motore rispetto al valvole laterali della Jeep ed ugualmente robusto: un quattro cilindri in linea da 1901 cc che l’anno successivo andrà ad equipaggiare anche l’ammiraglia di Casa, la Fiat 1900, depotenziato rispetto a quest’ultimo di dieci CV (48 anziché 58) sia per il rapporto di compressione minore onde consentire l’uso della benzina normale sia per la maggiore strozzatura dell’alimentazione dovuta ad un filtraggio dell’aria a bagno d’olio molto più rigoroso.

Fu aggiunto anche il radiatore dell’olio in previsione degli sforzi a bassa velocità cui il motore sarebbe stato sottoposto ed un sistema di trazione semplice ed efficace: trazione posteriore con anteriore inseribile e riduttore; una progettazione accuratissima quindi che presentava solo due lati deboli: la delicatezza nell’uso pesante delle sospensioni anteriori indipendenti, un preziosismo voluto assolutamente dal progettista Dante Giacosa, e l’elevato consumo di benzina, meno di sette km/litro, che mal si conciliava con il bacino d’utenza previsto.