Fiat Concept Centoventi vince il «Red Dot Award 2019»

1' di lettura

La Fiat Concept Centoventi - la visione Fiat per la mobilità elettrica democratica del futuro - conquista il Red Dot Award 2019, uno dei più ambiti riconoscimenti dedicato al design industriale, nella categoria “Design Concept”. Ad assegnare il riconoscimento una giuria internazionale composta da 21 professionisti e docenti internazionali di Design tra i più importanti al mondo. Con un approccio “fuori dal coro” la Centoventi affronta la mobilità elettrica con un modello di business innovativo: è essenziale e allo stesso tempo completamente personalizzabile, in qualsiasi fase del suo ciclo di vita e in tutti i suoi dettagli. Internamente gli accessori sono intercambiabili e installabili con modalità “plug and play” - dal cluster alle tasche portaoggetti, dai sedili ai seggiolini per i bambini - direttamente dal cliente. Gli esterni sono wrappabili, i paraurti personalizzabili, e sono disponibili diversi tipi di tetto per indossare un vestito nuovo con il cambiare delle stagioni o secondo le proprie passioni. Inoltre il range della Centoventi è anch'esso modulare. Grazie all'innovativa architettura delle batterie l'autonomia può variare, secondo esigenze specifiche, da 100 km a 500 km. La Centoventi è così perfetta per il commuting urbano e per un weekend al mare o in montagna. A ritirare il premio a Marina Bay, Singapore, Olivier Francois, President Fiat Brand Global.