Fiat, al debutto il nuovo pick-up Strada che potrebbe arrivare anche in Italia Il pick-up rinnovato esteticamente sarà disponibile inizialmente sul mercato brasiliano e quelli dell'America Latina, ma si presume che in seguito possa essere commercializzato in altri mercati internazionali, fra cui anche quello italiano così come la precedente generazione in vendita a partire dal 2012 di Corrado Canali

2' di lettura

La Fiat ha ufficializzato l'arrivo della nuova Strada con una immagine molto più indicativa del pick-up destinato inizialmente al marcati dell'America Latina, Brasile in testa. L'immagine, infatti, fa seguito al primo teaser rilasciato nei giorni scorsi.

La Nova Strada così come è stata ribattezzata la vettura è di fatto una versione di dimensioni più compatte della Toro, l'ammiraglia col cassone di Fiat. Lo si intuisce non solo nel profilo dinamico, ma anche dalla forma dei fari e dei fanali posteriori e ancora dalla linea dei finestrini e anche dalla forma dei passaruota. Da aggiungere, poi, che la foto anticipata è nella versione a doppia cabina, ma la nuova Strada è certo che sarà disponibile anche in una configurazione di base quella a cabina singola.

Fiat strada 2012

+La Fiat “brasiliana” non ha rilasciato altre informazioni aggiuntive, ma l'ormai l'imminente Strada del 2021 non è più un mistero. Di sicuro, comunque, il nuovo modello andrà a sostituire l'omonimo pick-up basato sulla Palio che la Fiat ha venduto in diversi mercati in tutto il mondo dal 1996.

Oltre al design molto più moderno, è probabile che la nuova Fiat Strada adotti anche una nuova piattaforma derivata da quella della Argo con un passo più lungo e componenti esclusivi del nuovo pick-up.

Fiat Toro

Il modello sarà sicuramente più grande della Strada originale, anche se non crescerà troppo per evitare di generare una competizione interna con la Fiat Toro. Nulla è confermato anche per quanto riguarda i motori ma si prevede che la Strada 2021 adotterà come standard un motore Firefly di 1.300 cc da 100 cv. Una versione sovralimentata potrebbe essere offerta successivamente sia pure in opzione. La nuova Strada di base adotterà un cambio manuale mentre verrà offerta anche un trasmissione automatica sulle varianti più complete.