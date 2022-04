Fiat e-Ulysse, ecco com'è, come va e quanto costa la monovolume elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Fiat prosegue il viaggio nella mobilità totalmente elettrica iniziato con la citycar Nuova 500 con l'e-Ulysse, una multispazio di taglia Xl. Il nuovo modello è il gemello poco diverso dei modelli elettrici di Peugeot Traveller, Citroën Spacetoure e Opel Zafira Life . L'alter-ego in versione furgone dell'e-Ulysse è lo Scudo, però, offerto sia in versione full-electric sia con motori turbodiesel anche nel caso della versione passeggeri.

Fiat e-Ulysse, le foto della prova della monovolume elettrica Photogallery13 foto Visualizza

Fiat e-Ulysse, è oversize e con un interno ultra-configurabile

Diversamente dai cugini degli altri brand Stellantis che sono offerti in varie taglie, l'e-Ulysse al momento è disponibile solo in quella Long ossia quella lunga 5,30 metri, larga 1,96 metri e alta 1,90 metri. Personalizzato da tratti del family-style presenti nel frontale, l'e-Ulysse si propone alle famiglie ultra-allargate e agli operatori del mondo shuttle. L'interno è molto ampio e razionalmente sfruttabile, grazie anche al contributo del pacco batterie sistemato tra gli assali che non sottrae spazio alla zona passeggeri e a quella di carico, la cui ampiezza può spaziare da 1.500 a 4.900 litri, secondo la configurazione che può essere a sette o a otto posti e che concede anche la possibilità di rimuovere i sedili posteriori. Nel primo caso la selleria posteriore, che è anche scorrevole e orientabile, può essere sistemata in sedici posizioni differenti, mentre nel secondo le possibilità si fermano a quota dodici. La versione top di gamma offre anche le porte posteriori ad azionamento elettrico, la consolle con tavolini e portaoggetti tra i sedili della seconda fila, i rivestimenti in pelle, i sedili anteriori a regolazione elettrica e con funzione massaggio, un ampio tetto panoramico, l'impianto hi-fi con schermo touch da 7” integrato dalla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e il navigatore. Tra gli optionals più interessanti c'è il filtro Epa per sanificare l'interno.

Loading...

Fiat e-Ulysse, architettura e powertrain ben conosciuti

A dispetto delle generose dimensioni e della massa che sfonda i 2.200 kg oltre che da quanto suggerisce il settore in cui colloca, sotto le vesti l'e-Ulysse è strettamente imparentato con tante auto della galassia Stellantis. Infatti, si basa sull'estrema evoluzione del pianale multi-energia Emp2 sviluppato dai brand francesi del gruppo automobilistico utilizzato da molte loro vetture ed è spinto dallo stesso powertrain elettrico, che sviluppa 136 cavalli e una coppia di 260 Nm. L'alimentazione è affidata a un pacco batterie da 75 kWh che promette un'autonomia di 330 chilometri ed è ricaricabile da centraline da 100 kWh sino all'80% in 45 minuti e da sistemi da 11 kW e dalle wallbox in circa 7 ore. La velocità massima è autolimitata a 130 all'ora.

Fiat e-Ulysse, come va su strada

Eco, Confort e Sport sono le tre modalità visualizzabili nel display al cetro della strumentazione analogica con cui si può configurare il rendimento del powertrain dell'e-Ulysse. In tutti i casi l'erogazione è pronta, quello che cambia sono la prontezza di risposta ai comandi dell'acceleratore e la gestione dell'energia, o meglio del consumo. In ogni caso già la configurazione più sobria consente di muoversi senza alcun affanno nel traffico, dove occorre tenere a bada solo le dimensioni dell'e-Ulysse. In questa situazione si fa valere anche la modalità B, che s'innesta con una levetta accanto al piccolo selettore del cambio, poiché dà un notevole contributo nella marcia stop & go nel recuperare una buona quantità di energia in ogni rallentamento. Con le altre il temperamento dell'e-Ulysse diventa più brillante, gestendo ancora meglio la massa che a pieno carico raggiunge le 3 tonnellate. La guidabilità è istintiva in ogni situazione, grazie anche al supporto di una posizione di guida piuttosto avanzata e rialzata che consente attraverso le ampie vetrature di avere una buona percezione degli ingombri e di quanto accade attorno al minivan. Il dinamismo supportato dal baricentro basso che contiene rollio e beccheggio e suscita buone sensazioni, mentre sul confort si riflettono positivamente sia la taratura delle sospensioni sia l'ampia selleria.

Fiat e-Ulysse, allestimenti e prezzi

L'e-Ulysse al momento è disponibile solo nella versione Long e negli allestimenti base e Lounge, in vendita rispettivamente a prezzi di 59.500 e 66.500 euro, al lordo degli incentivi legati alla rottamazione. Di serie gli e-Ulysse offrono i più importanti sistemi di ausilio alla guida e sicurezza, mentre a richiesta propongono anche l'head up display e il Grip Control, che modula la motricità in funzione del fondo stradale.