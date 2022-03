Fiat E-Ulysse elettrico

Secondo modello totalmente elettrico a marchio Fiat, il nuovo E-Ulysse nasce in Francia nello stabilimento di Hordain. Prodotto sulla piattaforma EMP2 di origine Psa, la stessa che sostiene vetture come la 3008, il nuovo E-Ulysse è fortemente imparentato con i modelli Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer, Opel/Vauxhall Vivaro e Zafira Life. Spinto da una motorizzazione elettrica da 100 kW e 260 Nm di coppia massima, è abbinato ad una batteria da 75 kWh in grado di assicurare 330 chilometri di autonomia con omologazione Wltp. Tra le novità debutta il nuovo sistema di sanificazione dell'aria, per una maggiore igiene all'interno della cabina con l'eliminazione della maggior parte dei batteri. Fino a 12 configurazioni di spazio interno nella versione da 8 posti e fino a 16 configurazioni nella versione “salotto” da 7 posti. E-Ulysse è un Multi Purpose Vehicle con un dna da vettura, a partire dalla posizione di guida simile a quella di un'auto, che assicura un eccellente comfort anche in caso di tragitti prolungati. Inoltre la posizione rialzata del sedile garantisce una visibilità ottimale sulla strada, mentre l'accessibilità resta semplice e senza sforzo grazie a un gradino ergonomico presente in cabina. A questo si somma il punto di forza delle dimensioni più contenute del segmento (altezza <1,90 metri, lunghezza 5,3) per garantire maneggevolezza e guidabilità. Infine la tenuta di strada, il comfort e il filtraggio delle sospensioni sono assicurati in tutte le condizioni di guida grazie a quattro sospensioni a ruote indipendenti e alle molle a rigidezza variabile. Il volume di carico è ai vertici del segmento, con una capacità del bagagliaio pari a 4.900 litri (1.500 litri con tutti i posti occupati) e la possibilità di caricare oggetti lunghi fino a 3,5 metri.



Per saperne di più clicca sul listino

