Fiat, ecco i nuovi modelli in arrivo. Saranno tutti di taglia piccola e media

Fiat punta non solo sulla 500 elettrica ma ha in programma di ampliare e modernizzare la gamma nei prossimi cinque anni, concentrandosi in particolare sui segmenti più piccoli.

Tra i nuovi lanci, come anticipato dal magazine britannico Autocar ci saranno una vettura appartenente al segmento che gli inglesi chiamano “Supermini” che si dovrebbe proporsi come la nuova Panda e tre inediti crossover per i quali il design è già stato completato.

In aggiunta il brand italiano conta di diventare un marchio completamente elettrico già per il 2027 o al più tardi per il 2030, ponendo l’accento sull’accessibilità dell’offerta, ma ampliando la sua gamma di modelli che sarà ancora più consistente rispetto all’attuale.

Il primo lancio della futura gamma Fiat è previsto nel corso del 2023

Il primo nuovo lancio sarà una supermini delle dimensioni di una Punto che dovrebbe essere presentata nel corso 2023 e che si ispira al concept Centoventi per andare a collocarsi al di sopra dell’attuale citycar 500 elettrica. La Fiat supermini condividerà la stessa piattaforma CMP delle cugine Peugeot 208, Opel Corse a cui si aggiungerà la nuova Citroen C3 che supporta varianti alimentate sia con motorizzazioni termiche che 100% elettrica. All'interno di Stellantis il marchio Fiat si ispirerà alla Citroen ma con un posizionamento leggermente più in basso. Ma se i francesi potranno avventurarsi nel segmento più alto, Fiat non andrà oltre i 4,5 metri.

Dieci nuovi modelli in arrivo fra cui cinque a destinazione globale

Sempre secondo Autocar, la futura gamma Fiat potrà contare su 10 modelli, tra cui cinque auto globali, 500, Panda, Supermini, più altri due crossover, quattro veicoli commerciali e un modello destinato solo al mercato sudamericano. In Europa, Fiat punterà sui veicoli elettrici, lanciando versioni a batteria di ogni nuovo modello in gamma con l'obiettivo di arrivare ad un'offerta solo a batteria fra il 2025 e il 2030 e diventare così il primo marchio del mercato di massa ad essere elettrico. Un’autentica svolta che è pur sempre meglio di un futuro che sotto l'egida di FCA era diventato incerto. Stellantis potrà dare insomma una nuova chance ai marchi europei ex FCA.

Mirafiori è la casa della Nuova 500 elettrica

Progettata e prodotta a Torino, nella storica location di Mirafiori appositamente attrezzata per ospitare l’assemblaggio della 500 elettrica, un modello che anche nella sua formula 100% green continua ad esprime un’unicità nel sempre più competitivo panorama del settore automotive, facendo leva in particolare sulle valenze della propulsione 100% elettrica, ma anche lo stile italiano che viene apprezzato in tutto il mondo. Fra i record della 500 nei primi mesi del 2022 c’è una quota del 50% del segmento delle citycar 100% elettrica in Italia.

In arrivo anche il nuovo E-Ulysse 100% elettrico

L’avanzata della propulsione elettrica riguarda anche altri modelli, come il nuovo E-Ulysse che torna in gamma e diventa il secondo modello elettrica di Fiat dopo la 500. In questo modo, il brand rientra nel segmento MPV con una rinnovata offerta made in Italy sulla base del tema caro alle famiglie numerose quello della ospitalità. Anche sul fronte dei veicoli commerciali, Fiat Professional punta a continuare la propria presenza sul mercato, presentando il nuovo Scudo, il secondo veicolo commerciale dopo l’E- Ducato disponibile anche in versione 100% elettrica.