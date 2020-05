Fiat, Ford e Subaru: tre titoli mondiali

La tre volumi che permise a Fiat di vincere tra titoli del mondo costruttori

Doveva essere un’auto di serie vincente anche nei rally. I tre titoli mondiali di Fiat sono legati solo a un’auto: la 131 Abarth. A Torino si era deciso di lasciare il progetto Stratos Hf per puntare su un’auto riconoscibile tra quelle torinesi che si vedeva circolare in strada. Una tre volumi sì, ma quella che ha vinto i titoli mondiali rally nel 1977, 1978 e 1980 aveva anche i parafanghi larghi e un quattro cilindri preparato che cantava divinamente. Un’altra tre volumi vincente è stata la Ford Escort Rs che vinse in titolo del mondo nel 1979. Le altre due vittorie del mondiale costruttori sono arrivate nel 2006 e nel 2007 con la Focus Rs Wrc. Nella storia recente il team privato M-sport gestito da Wilson porta in gara le Ford e nel 2017 hanno vinto un titolo del mondo con la Fiesta Wrc Plus. Sempre tre titoli sono stati conquistati dalla giapponese Subaru, anche in questo caso sono tutti riconducibili a un vettura: la Impreza che dal 1995 al 1997 era l’auto da battere nel mondiale.