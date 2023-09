Fiat ha avviato la produzione della nuova 600e a Tychy in Polonia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha preso il via nella storica fabbrica di Tychy in Polonia la produzione della nuova Fiat 600e, parente strettissima di Jeep Avenger costruita della medesima fabbrica

Il primo esemplare è la versione di lancio La Prima, il top di gamma del B-suv nella colorazione Arancio S d’Italia. Il nuovo modello offre un’autonomia di oltre 400 km, ma più di 600 km nel ciclo urbano (il dato andrà poi verificato su strad).

Disponibile in due diverse versioni entrambe naturalmente con un powertrain full electric: La Prima e la RED.

Tychy ha prodotto dal 1975 oltre 10,8 milioni di auto

Per quanto riguardo lo stabilimento di Tychy la location ha iniziato la sua produzione nel lontano 1975 come fabbrica del marchio Fiat e attualmente impiega un sistema su tre turni con più di 2.000 addetti. I modelli attualmente prodotti a Tychy hanno vinto l’ambito riconoscimento dell'European Car of the Year, come la Jeep Avenger nel 2023, la Fiat 500 nel 2008 e la Fiat Panda nel 2004. La produzione , inoltre, è effettuata sulla base del sistema tipico del gruppo Stellantis Production Way, attraverso il quale la fabbrica svolge i propri compiti in modo efficace in ogni area di attività, comprese la qualità e l’efficienza energetica. Dall'inizio della produzione nel 1975 fino al dicembre 2022, Tychy ha assemblato un totale di 10,8 milioni di automobili.

Da sottolineare che tra non molto, a Tychy sarà avviatala produzione del terzo modello: la Alfa Romeo Milano (questo pare essere il nome della prima vettura del Biscione costtuira fuori dall'Italia).