Fiat Mobi, la “Panda” brasiliana si rilancia con la versione Trekking Mai come in questi ultimi anni il Centro di ricerca e sviluppo Fiat di Betim in Brasile intitolato a Gianni Agnelli è stato così attivo con proposte come la Mobi che avrebbero potuto essere esportate anche in Europa di Corrado Canali

Terminata l'epoca in cui le torinesi per il mercato verdeoro venivano considerate soltanto delle cugine più spartane dei modelli europei, il polo brasiliano di Betim intitolato a Ganni Agnelli ha dato vita a diverse vetture accattivanti tra auto di serie o semplicemente showcar tanto che non avrebbero sfigurato anche sui mercati del Vecchio Continente. Una di queste è la Mobi, una citycar del segmento A che è da considerarsi la Panda per il mercato brasiliano. Ma la Mobi è uno dei modelli di Fiat più popolari non solo Brasile, ma anche in Messico e in Argentiva dove è commercializzata con oltre 215.000 unità dal lancio che risale ormai alla metà del 2016.



Quattro anni dopo arriva la versione Trekking

A quattro anni dal suo debutto in Sud America, la city car Fiat Mobi ha ricevuto ora una serie di aggiornamenti per il model year 2021. La più importante è l'aggiunta della nuova Trekking che si va ad inserire al vertice della gamma come alternativa che strizza l'occhio ai crossover. Le caratteristiche esclusive della nuova Mobi Trekking sono le barre sul longitudinali sul tetto che è di colore nero se abbinato al cofano anch'esso parzialmente nero. E ancora dei cerchi in lega da 14 pollici specifici, delle calotte degli specchietti neri e all'interno un esclusivo rivestimento in tessuto impreziosito con delle cuciture arancioni all'interno.

Un'altezza da terra che è la più alta fra le citycar

Gli aggiornamenti stilistici si aggiungono alle modifiche apportate al resto della gamma Mobi model year 2021, ma includono un'altezza da terra molto più elevata di 190 mm rispetto ai 156 mm delle varianti più convenzionali, una cifra a dir poco impressionante se si considera che la Dacia Duster ha un'altezza da terra di 205 mm. La superiore altezza da terra si traduce anche in un angolo di attacco più alto di 24 gradi, che è il più alto del settore di riferimento. Ulteriori aggiornamenti estetici includono una nuova griglia anteriore col nuovo logo Fiat al centro e paraurti anteriore rivisto, dei nuovi passaruota e anche degli inediti copriruota.



A bordo il sistema d'infotaiment UConnect

All'interno, invece, l'aggiornamento principale è il sistema di infotainment UConnect di ultima generazione con touchscreen da 7 pollici, disponibile di serie per la Trekking. E' offerto con i sistemi wireless Apple CarPlay e Android Auto per offrire così l'accesso alla navigazione tramite Waze e Google Maps, ma anche il riconoscimento vocale Siri e Google Voice, streaming musicale e due connessioni simultanee agli smartphone in grado di essere supportati dal sistema tramite Bluetooth.



Sotto il cofano il motore mille a benzina e ad etanolo

Nessuna novità, invece, sotto il cofano, visto che la nuova Fiat Mobi Trekking 2021 dispone sempre del motore Fire Evo Flex di 993 cc aquattro cilindri nella variante a benzina ed etanolo. La potenza disponibile è 74 cv nella varante a benzina e di 75cv in quella ad etanolo. Il prezzo della Mobi Trekking è di 8.500 dollari poco più di 7 mila euro.