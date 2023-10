Fiat Multipla, amata o odiata ritorna con la One-Off 6×6

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È la prima e unica Multipla da collezione. La one-Off 6x6, infatti, porterà la firma Roberto Giolito, il designer e oltre che il papà della prima generazione, forse la più iconica che per l’occasione sarà caratterizzata dalla livrea speciale con 6 personaggi dei cartoni animati e sarà venduta ad un appassionato utilizzatore del monovolume italiano.

Non si può negarlo: la Fiat Multipla è stata una delle auto più polarizzanti mai realizzate. Avendo calcato le strade europee dal 1998 al 2010 e mantenuto la sua presenza in Cina fino al 2013, è un minivan spesso citato come uno dei più discussi al mondo, ma paradossalmente elogiato in particolare per il suo innovativo layout dell’abitacolo a 6 posti su due file.

Nasce all’interno della divisione Heritage

Per commemorare il suo 25° anniversario, la divisione Heritage di Stellantis ha svelato i piani per un’edizione speciale caratterizzata da un bizzarro design a tema cartoon. Questo modello unico, sarà probabilmente basato su un esemplare restaurato dell’originale. Ma la Fiat Multipla 6×6 non è una conversione a 6 ruote dell’originale ma un’edizione speciale ispirata a sei personaggi dei cartoni animati.

Loading...

L’idea della 6x6 è del designer Roberto Giolito

Il progetto nasce da un’idea di Roberto Giolito, il designer della Multipla, che attualmente dirige il dipartimento Stellantis Heritage e che ha svelato la sua ultima creazione attraverso una serie di schizzi disegnati a mano nel video qui sotto. I 6 personaggi erano stati originariamente realizzati per il lancio nel 1998, mostrando le diverse caratteristiche del target di pubblico ed evidenziando la disposizione dei posti 3+3. I cartoni animati alla guida della propria Multipla si trovano sul cofano e sulle fiancate del veicolo, mentre compaiono anche singolarmente sui sedili.

I cartono selezionati per i 6 posti su due file

In prima fila c’è un pilota avventuriero, un’attraente copilota e al centro un baby corridore. I passeggeri della seconda fila includono un uomo d’affari col suo laptop, un monaco in meditazione e un hippie che si rilassa grazie a schienali reclinabili individualmente. La carrozzeria della Fiat Multipla 6×6 è verniciata in uno speciale colore azzurro Bio Turchese, abbinato ad una tonalità grigio-bianca chiara per paraurti, modanature e ruote originariamente non verniciate.

Sarà esposta al Salone Milano AutoClassica

Il tema degli interni prevede lo stesso materiale per porte e plancia, con un rivestimento in tessuto blu scuro a contrasto per i sedili. La Fiat Multipla 6×6 è stata mostrata per ora in schizzi perché il modello reale è attualmente in produzione e sarà esposto al Salone di Milano Auto Classica in programma dal 17 e il 19 novembre. Successivamente, l’esemplare unico sarà, come detto, messo in vendita come un’auto da collezione ad un appassionato italiano.