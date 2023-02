Fiat Nuova 500 elettrica

Prezzo a partire da meno di 30.000 euro per la Fiat 500 elettrica, modello in grado di unire lo stile retrò della compatta italiana alla propulsione a zero emissioni. Tra i modelli preferiti dagli automobilisti italiani per muoversi in elettrico, la 500 BEV è proposta con tre diverse tipologie di carrozzeria (tradizionale, cabrio e 3+1). Semplice, completa e ricca di contenuti: si presenta così la gamma elettrica di 500. Si va dai 180 km di autonomia nel ciclo WLTP (240 in quello urbano) fino a 320 km, che aumentano fino a 460 km nel solo uso cittadino. Tutte le 500 elettriche sono equipaggiate con il sistema fast charge (da 50 a 85 kW) che consente di ricaricare la batteria dell'auto in tempi brevi. Ad esempio per una riserva di energia sufficiente a percorrere il fabbisogno quotidiano di circa 50 km per l’uso urbano sono necessari meno di dieci minuti con il sistema da 50 kW e circa 5’ per quello da 85 kW. E sempre grazie al fast charge, è possibile ricaricare l’auto nel garage di casa grazie al cavo di serie MODE 2 da 3kW o di giorno mentre si è in ufficio. La presa “Combo 2” posizionata sulla fiancata posteriore destra della vettura consente la ricarica sia in corrente alternata sia continua, abilitando quindi il fast charge. Nel dettaglio la versione selezionata è la Fiat Nuova 500 berlina Action è una Piccola 3 porte 4 posti della Fiat lunga 363 cm, larga 190 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 185 a 550 litri. Nella versione di accesso costa 29.950 € con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 70 kW/95 cavalli ed una coppia massima di 220 Nm. La trazione è posteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 135 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.365 kg.



