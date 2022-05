Fiat Nuova 500 La Prima by Bocelli, la serie speciale che ama la nusica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta “La Prima by Bocelli”, un allestimento dell’elettrica Fiat Nuova 500 disponibile sia per la berlina e la 3+1 sia per la Cabrio. La nuova variante della citycar elettrica si distingue per il sofisticato impianto hi-fi frutto della collaborazione tra Stellantis e il tenore Andrea Bocelli è stato realizzato da Jbl, brand del gruppo americano Harman controllato da Samsung, di cui fanno parte anche marchi audio di alta caratura come Mark Levinson, Infinity e Lexicon.

L'impianto si basa sulla tecnologia Virtual Venues del marchio americano e, per la prima volta, è applicata e integrata in maniera non impattante nell'abitacolo di una vettura di piccole dimensioni grazie alla collaborazione di Andrea Bocelli. Infatti, gli ambienti musicali My Music Room, My Recording Studio, Giuseppe Verdi Opera House e My Open-air Arena che si ritrovano nell'abitacolo e che sono rappresentati anche nel display dell'infotainment della Nuova 500 per supportare l'immersiva esperienza d'ascolto sono le “fotocopie” di quelli ideali e in cui si è esibito il tenore. La gamma della Nuova 500 La Prima by Bocelli è in vendita a prezzi che vanno da 36.000 a 39.000 euro.