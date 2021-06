Fiat Nuova 500 traino fino a 1.000 kg

Il modello d'accesso alla gamma elettrica Fiat è la 500 Action con motore anteriore da 95 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio da 23,8 kWh. Disponibile solo con carrozzeria berlina, questa versione si pone alla base dell’offerta elettrica Fiat con un prezzo di listino di 26.150 euro. L'autonomia è di 180 km che salgono a oltre 240 nell'impiego urbano. La piccola a batteria può scattare da 0 a 100 kmh in 9,5 secondi e toccare una velocità limitata elettronicamente a 135 kmh, mentre per la ricarica è previsto una fast charge da 50 kW per 50 km d'autonomia in dieci minuti. La presa Combo 2 dove di solito trova spazio il bocchettone per il carburante, consente di alimentare l'auto con corrente continua o alternata e ricaricarla collegandola a una presa domestica con il cavo Mode 2 da 3 kW di serie. Tra le opzioni disponibile la wall box per la ricarica a casa.

