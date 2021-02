Fiat, la nuova e più pratica 500 elettrica 3+1

Il concetto alla base della nuova Fiat 500 3+1, la terza variante carrozzeria è la praticità. La gamma del cinquino a batteria può ora contare su una versione con una piccola porta aggiuntiva che consente un agevole accesso a bordo. Sistemata sul lato passeggero, la porta si apre controvento ispirandosi al passato: la prima 500 del 1957 aveva infatti gli sportelli incernierati posteriormente. La Nuova 500 3+1 è già ordinabile con prezzi a partire da 31.900 euro per la Passion, 2.000 euro in più rispetto alla berlina, da 33.400 euro per la Icon e da 37.900 euro per la serie speciale Prima. Le misure sono le stesse della versione a tre porte, è lunga 3 metri e 61 cm e la spaziosità interna non cambia. L'intrigante 3+1 sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal 4 di luglio 2021 il giorno del compleanno dell'iconica vettura Fiat.