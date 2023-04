Fiat Panda - l’auto più venduta in Italia

Quasi 10.000 Fiat Panda vendute a marzo 2023 in Italia. L'auto più amata dagli italiani ha chiuso il terzo mese dell'anno con 9.922 immatricolazioni, raggiungendo le 28.543 unità da gennaio a marzo e conquistando la prima posizione. L'ultima generazione di Fiat Panda, nata per celebrare i primi 40 anni del modello, si presenta più rispettosa dell'ambiente, più tecnologica e con una gamma in grado di rispondere alle esigenze dei clienti. Per la prima volta su Panda viene lanciato il nuovo sistema di infotainment 7” Touchscreen a colori completo di radio digitale DAB, predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto che integrano lo smartphone, posizionabile nel pratico alloggiamento sopra la radio. Panda è disponibile in diverse modalità di propulsione, comprese le versioni hybrid. Nel dettaglio la versione selezionata è la Fiat Panda 1.0 FireFly 6m Hybrid City Cross, piccola 5 porte 4-5 posti lunga 368 cm, larga 166 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 225 litri. Nella versione 1.0 FireFly 6m Hybrid City Cross è spinta dalla motorizzazione ibrida benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 70 cavalli ed una coppia massima di 92 Nm a 3.500 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 38 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 89 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 155 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.



