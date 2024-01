Fiat Panda con 102.625 unità vendute

La Panda sulla breccia ormai dal 2012 si prepara ad andare incontro alla seconda profonda metamorfosi della sua storia con l’ennesima leadership sul mercato italiano. Evoluzione della citycar che nel 2003 aveva mandato in pensione l’icona degli anni 80 disegnata da Giorgetto Giugiaro a metà di quest’anno cederà il testimone ad un’auto molto diversa. Oltre ad abbandonare il format di baby monovolume per strizzare in futuro l’occhio al mondo dei crossover compatti che si tradurrà in un aumento delle dimensioni che potrebbero crescere dagli attuali 365 cm a circa 4 metri. La novità è che però sarà offerta oltre con motori termici anche in versione 100% elettrica, sfruttando la piattaforma CMP che debutterà sulla rinnovata C3. Quanto allo stile, invece, la nuova Panda dovrebbe trarre ispirazione dalla forme della concept car Centoventi svelata al Salone di Ginevra 2019.



