Fiat Panda

Fiat Panda si ripresenta arrotondata nelle sue forme, con un frontale rialzato con gruppi ottici quadrangolari, motivo stilistico che fa da leit motiv sia all'esterno che all'interno dell'abitacolo. Ampie superfici vetrate migliorano visibilità e luminosità a bordo. Tra i plus abitabilità e comfort dei sedili, silenziosità e tenuta di strada, grazie alle nuove sospensioni. Tra le motorizzazioni anche il Twinair 0.9 da 85 CV. Nel dettaglio la Fiat Panda 0.9 TwinAir 85 CV 4x4 è una piccola 5 porte 4-5 posti della Fiat lunga 365 cm, larga 164 cm, alta 160 cm con un bagagliaio da 225 a 870 litri. Nella versione 0.9 TwinAir 85 CV 4x4 costa 17.440 € con motore a benzina di 875 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 63 kW/85 CV ed una coppia massima di 145 Nm a 1.900 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 37 litri. Le emissioni di CO2 sono di 105 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 975 kg.

