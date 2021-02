Fiat Panda

Fino al 28 febbraio la Panda Hybrid è offerta in promozione a 11.400 euro anziché 13.900 euro, e grazie all'incentivo statale statale scende a 9.900 euro oppure 8.400 euro con il finanziamento contributo prezzo Be-Hybrid di Fca Bank. Esempio: 500 euro di anticipo, finanziamento di 84 mesi, prima rata a gennaio 2022, 74 rate da 153 euro al mese. Per la Fiat Panda Sport Hybrid, stesse condizioni di finanziamento ma con prezzo-offerta di 11.200 con incentivo statale (anziché 12.700 euro o 15.500 euro di listino) che scende a 9.700 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di Fca Bank. Esempio: 500 euro di anticipo e 74 rate da 176 euro al mese (la prima rata a gennaio 2022). Per Fiat Panda City Life Metano, fino al 28 febbraio ed in caso di rottamazione prezzo promo 14.300 euro anziché 17.050 euro, 12.800 euro con incentivo statale oppure 11.300 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank: 500 euro di anticipo, prima rata a gennaio 2022, 74 rate da 204 euro al mese. La Fiat Panda Wild 4×4: in offerta a 14.400 euro anziché 17.350 euro, oppure 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di Fca Bank. Esempio: 500 euro di anticipo, durata 84 mesi, prima rata a gennaio 2022 e 74 rate da 232,50 euro al mese.