Fiat Panda

La Panda Panda in versione Hybrid, fino al 31 dicembre 2020 ed in caso di rottamazione, è in offerta a 11.400 euro (anziché 13.900 euro), oppure da 9.900 con formula Contributo Prezzo Be-Hybrid di Fca Bank (esempio di finanziamento a 96 mesi: anticipo zero, prima rata a 30 giorni, prime 24 rate mensili da 108,58 euro e successive 72 rate da 162,26 euro). Per la nuova Panda Sport Hybrid, si parte dal prezzo promozionale di 12.700 euro (anziché 15.500) oppure da 11.200 euro con Contributo Prezzo Be-Hybrid di Fca Bank (esempio: anticipo zero, durata del finanziamento: 96 mesi; prima rata a 30 giorni, prime 24 rate da 121,58 euro al mese, successive 72 rate da 181,90 euro al mese). Passando alla Fiat Panda Wild 4x4, per tutto dicembre è in offerta a 14.400 euro anziché 17.350 euro, oppure da 12.900 euro con Contributo Prezzo di Fca Bank (esempio: anticipo zero, finanziamento per 96 mesi, prima rata a 30 giorni, prime 24 rate da 138,58 euro al mese e successive 72 rate da 207,58 euro). La Panda City Life a metano a dicembre 2020 è proposta in offerta a 14.300 euro anziché 17.050 euro, oppure 12.800 con Contributo Prezzo di Fca Bank (esempio: anticipo zero, durata del contratto 96 mesi; prima rata a 30 giorni, prime 24 rate da 137,58 euro; successive 72 rate da 206,07 euro al mese).